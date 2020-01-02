В Авдеевке во время ссоры мужчина подорвал гранату

В Авдеевке Донецкой области 1 января мужчина подорвал гранату во дворе частного дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.



Во дворе частного жилого дома между его владельцем (мужчина 1953 года рождения) и другим мужчиной (1983 года рождения) возник конфликт. Во время конфликта младший мужчина бросил в сторону своего оппонента гранату.



В результате взрыва мужчина получил ранения: осколочное касательное ранение шеи, грудной клетки.



Он был госпитализирован в больницу. Взрыватель же с места происшествия скрылся. Сейчас полиция ищет злоумышленника. Проводится расследование.