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СМИ: Cambridge Analytica сотрудничала с одной из украинских политических партий

06 января 2020, 08:33

СМИ: Cambridge Analytica сотрудничала с одной из украинских политических партий

Британская кампания Cambridge Analytica, которую обвинили в незаконном сборе персональных данных из профилей социальных сетей Facebook, в 2017 году работала с одной из украинских политических партий. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, в течение следующих месяцев состоится очередная утечка десятков тысяч документов, касающихся деятельности Cambridge Analytica. Сообщается, что компания обрела глобальную инфраструктуру, работая через сеть в 68 странах.

Публикация документов началась в Новый год на анонимном аккаунте в Твиттере @HindsightFiles. Было установлено, что документы поступили от Бриттани Кайзер, бывшего сотрудника Cambridge Analytica.

«Совершенно очевидно, что наши избирательные системы широко открыты для злоупотреблений... Я очень боюсь того, что произойдет на выборах в США в этом году, и я думаю, что один из немногих способов защитить себя — это собрать как можно больше информации», — сказала она.

По словам Британи, неопубликованные документы содержат материалы свидетельства о том, что фирма работала на политическую партию в Украине в 2017 году, даже находясь под следствием в рамках запроса Мюллера.

Бывшая сотрудница компании добавила, что существуют тысячи документов, подтверждающих «ширину и глубину работы» Cambridge Analytics, которая «выходит за рамки того, что люди думают и знают о скандале с Cambridge Analytica».

Проблемы, по ее словам, скорее всего, будут только углубляться, особенно на фоне с приближающимися решающими президентскими выборами 2020 года в Америке.

В 2018 году стало известно, что компания Cambridge Analytica получила доступ к личным данным 87 млн пользователей Facebook без их ведома.

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