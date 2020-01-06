СМИ: Cambridge Analytica сотрудничала с одной из украинских политических партий

Британская кампания Cambridge Analytica, которую обвинили в незаконном сборе персональных данных из профилей социальных сетей Facebook, в 2017 году работала с одной из украинских политических партий. Об этом пишет The Guardian.



По данным издания, в течение следующих месяцев состоится очередная утечка десятков тысяч документов, касающихся деятельности Cambridge Analytica. Сообщается, что компания обрела глобальную инфраструктуру, работая через сеть в 68 странах.



Публикация документов началась в Новый год на анонимном аккаунте в Твиттере @HindsightFiles. Было установлено, что документы поступили от Бриттани Кайзер, бывшего сотрудника Cambridge Analytica.



«Совершенно очевидно, что наши избирательные системы широко открыты для злоупотреблений... Я очень боюсь того, что произойдет на выборах в США в этом году, и я думаю, что один из немногих способов защитить себя — это собрать как можно больше информации», — сказала она.



По словам Британи, неопубликованные документы содержат материалы свидетельства о том, что фирма работала на политическую партию в Украине в 2017 году, даже находясь под следствием в рамках запроса Мюллера.



Бывшая сотрудница компании добавила, что существуют тысячи документов, подтверждающих «ширину и глубину работы» Cambridge Analytics, которая «выходит за рамки того, что люди думают и знают о скандале с Cambridge Analytica».



Проблемы, по ее словам, скорее всего, будут только углубляться, особенно на фоне с приближающимися решающими президентскими выборами 2020 года в Америке.



В 2018 году стало известно, что компания Cambridge Analytica получила доступ к личным данным 87 млн пользователей Facebook без их ведома.