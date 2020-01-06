Местные выборы 2020. Успеют ли внести изменения в Конституцию? ►

В команде Зеленского подготовили свой проект изменений в Конституцию в части децентрализации власти в Украине.



Правящее большинство говорит, что принятие закона станет завершением пятилетней реформы, которая изменит административно-территориальное устройство и закрепит передачу власти из центра на места.



Завершение децентрализации — необходимы процесс, который несмотря на рекомендации Евросоюза уже многократно просрочен.



В Киеве против него пытались митинговать, заявляя, что в соответствии с законом предоставить «особый статус» теперь можно без конституционного большинства. В Москве обещают детально изучить документ, а в Брюсселе приветствовали проект, который может довести до конца затянувшийся на годы процесс передачи власти на места.



Но успеют ли сделать это до очередных местных выборов, чтобы провести их по обновленному основному закону и новому избирательному кодексу?



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