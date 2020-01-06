«ДНР»: У жителя Шахтерска нашли реактивные огнеметы

В неподконтрольном украинским властям Шахтерске «полицейские» изъяли у местного жителя два реактивных пехотных огнемета и восемь противотанковых гранатометов, а также боеприпасы. Об этом сообщили в «МВД» при группировке «ДНР».



Уточняется, что всего было изъято шесть гранат, пять запалов, восемь ручных противотанковых гранатометов, два реактивных пехотных огнемета и 1410 патронов калибра 5,45 мм.



Все боеприпасы направлены на экспертизу.



Отмечается, что действия фигуранта подпадают под санкции статей 256 «уголовного кодекса ДНР» (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).