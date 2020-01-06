МИД: Украина готова помочь охваченной огнем Австралии

Министерство иностранных дел выразило соболезнования семьям погибших в результате массовых пожаров в Австралии и выразило готовность помочь.



«Наши искренние соболезнования семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим и успеха спасательным службам и пожарным, которые участвуют в ликвидации трагических последствий этого стихийного бедствия», — говорится в заявлении МИД.



Отмечается, что правительство Австралии принимает все необходимые меры для минимизации последствий пожаров.



«Со своей стороны, правительство Украины готово в случае необходимости оказать помощь дружественному австралийскому народу», — добавили в МИД.



Посольство Украины в Австралии контактирует с правительственными и местными органами власти, в том числе для выяснения наличия граждан Украины среди пострадавших.



По территории Австралии горит почти 200 пожаров. Погибли около трех десятков человек, десятки без вести пропавших. 500 млн животных сгорели заживо. Разрушено более 1200 домов, десятки тысяч домов в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория обесточены.