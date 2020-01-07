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Советник секретаря СНБО считает, что церковь может быть посредником в решении конфликта на Донбассе

07 января 2020, 13:03

Советник секретаря СНБО считает, что церковь может быть посредником в решении конфликта на Донбассе

Советник секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Украины по реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо считает, что церковь может помочь в урегулировании конфликта на Донбассе.

«Церковь, естественно, как социальный институт, который присутствует по всем сторонам конфликта, имеет свой голос и всегда была помощницей и отличалась благотворительностью, миротворчеством. К примеру, Святогорский монастырь в самые тяжелые времена принимал тысячи беженцев. Церковь может выступить посредником [в решении конфликта]» — сказал Сивохо в эфире телеканала «112 Украина».

Он также высказал мнение, что для достижения мира на Донбассе необходимо «молчание со стороны тех, кто разжигал войну», и выполнение всех достигнутых ранее договоренностей по урегулированию конфликта.

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