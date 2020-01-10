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«ДНР»: Задержан житель Донецка, у которого при себе было 11 килограмм взрывчатки

10 января 2020, 11:19

«ДНР»: Задержан житель Донецка, у которого при себе было 11 килограмм взрывчатки

В Донецке полиция при группировке «ДНР» задержала местного жителя, который хранил взрывчатку.

Как сообщает «МВД ДНР», в ходе проведения профилактических мероприятий на территории прифронтового микрорайона «Октябрьский» Куйбышевского района города был задержан ранее судимый 37-летний мужчина. При осмотре личных вещей и ручной клади у него были обнаружены и изъяты граната РГД-5, тротиловая шашка и взрывчатое вещество «пластид» весом 11,43 килограмма.

Все эти предметы были направлены на экспертизу.

«Полицией» было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 "Уголовного кодекса ДНР "(незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

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Организации
ДНР
Места
Донецк

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