«ДНР»: Задержан житель Донецка, у которого при себе было 11 килограмм взрывчатки

В Донецке полиция при группировке «ДНР» задержала местного жителя, который хранил взрывчатку.



Как сообщает «МВД ДНР», в ходе проведения профилактических мероприятий на территории прифронтового микрорайона «Октябрьский» Куйбышевского района города был задержан ранее судимый 37-летний мужчина. При осмотре личных вещей и ручной клади у него были обнаружены и изъяты граната РГД-5, тротиловая шашка и взрывчатое вещество «пластид» весом 11,43 килограмма.



Все эти предметы были направлены на экспертизу.



«Полицией» было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 "Уголовного кодекса ДНР "(незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.