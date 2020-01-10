Администрация «президента» Абхазии: Члены «ДНР» участвовали в попытке переворота в Сухуми

Представители группировки «ДНР» участвовали в попытке переворота в самопровозглашенной Абхазии. Об этом передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление администрации «президента» Абхазии Рауля Хаджимбы.



В администрации утверждают, что в попытке переворота участвовали граждане Украины, называющие себя представителями «ДНР».



«Сейчас мы выясняем все обстоятельства пребывания этих граждан на территории Абхазии», — подчеркнул собеседник агентства.



Оппозиционная абхазская партия «Айтаира» (Возрождение) призвала «президента» Хаджимбу уйти в отставку. До этого «парламент» самопровозглашенной страны проголосовал за его отставку. Хаджимба заявил, что остается на своем посту вопреки требованиям об отставке.



9 января активисты абхазской оппозиции попытались взять штурмом администрацию Хаджимбы.



Сторонники оппозиции утверждают, что на прошедших в минувшем году выборах Хаджимба не набрал большинства голосов, и требуют проведения новых выборов.



Абхазия — автономный регион в составе Грузии, объявивший о своей «независимости» при военной поддержке РФ.