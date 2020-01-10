В НАТО не видят причин не доверять данным о попадании иранской ракеты в украинский самолет

У Североатлантического альянса нет оснований не доверять разведданным ряда западных стран о возможном поражении ракетой украинского авиалайнера в небе над Ираном. Об этом заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает «Интерфакс-Украина».



«Нет причин не верить данным, которые мы получили от разных стран-союзников НАТО. Они выразили обеспокоенность по поводу информации, указывающей на то, что самолет мог быть сбит иранскими системами противовоздушной обороны», — заявил Столтенберг.



Он добавил, что «именно поэтому необходимо тщательное расследование» и «сотрудничество со стороны Ирана в этом расследовании». Пассажирский авиалайнер Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании.



Ранее американский телеканал CNN сообщил, что разведка США пришла к следующему выводу: украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании «МАУ», разбившийся близ Тегерана, был сбит двумя ракетами иранского комплекса SA-15 (так по классификации США и НАТО называется комплекс российского производства «Тор-М1»).