ОБСЕ зафиксировала танки в Дебальцево и гаубицы на Луганщине

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали вооружение, размещенное в нарушение линий отвода в неподконтрольных правительству районах, включая танки на грузовом поезде в Дебальцево. Об этом сообщается в отчете миссии.



«Наблюдатели видели 7 танков на грузовом поезде, следовавшем в восточном направлении в н. п. Дебальцево (неподконтрольный правительству, 58 км к северо-востоку от Донецка)», — говорится в отчете.



Также СММ видела две самоходных гаубицы (2С1 «Гвоздика», 122 мм) и четыре буксируемых гаубицы (Д-30 «Лягушка», 122 мм) вблизи подконтрольного «ЛНР» села Белое Луганской области.