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Макрон согласился приехать в Украину

11 января 2020, 15:46

Макрон согласился приехать в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон согласился посетить Украину по приглашению президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Кроме того, стороны договорились о трехстороннем звонке в формате "Украина — Франция — Германия" в ближайшее время. Эммануэль Макрон согласился посетить Киев по приглашению Владимира Зеленского», — говорится в сообщении.

Дата визита Макрона пока не сообщается.

Кроме этого, Зеленский с Макроном договорились о привлечении Франции к расшифровке «черных ящиков» сбитого Ираном украинского самолета МАУ.

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