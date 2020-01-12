Беспилотники ОБСЕ глушили и перехватывали при полетах на Донбассе

СММ ОБСЕ потеряла управление над своим беспилотником после помех, появившихся во время мониторинга вблизи Орехово Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.



Во время полета на юге Орехово БПЛА малого радиуса действия подвергся воздействию сильных помех сигнала, что привело к потере контроля над ним. После этого беспилотник посадили возле позиций украинских военнослужащих.



«На основе видеосигнала с БПЛА, который команда СММ все еще получала, наблюдатели пришли к выводу, что приземление было контролируемым», — отметили в миссии.



Представители ВСУ вернули беспилотник наблюдателям СММ, однако в БПЛА отсутствовала карта памяти с отснятым материалом.



Кроме этого, беспилотник ОБСЕ шесть раз глушили во время полета вблизи подконтрольного боевикам Петровского Донецкой области.