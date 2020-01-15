Путин заявил, что Россия уже «никого не догоняет» в вопросе вооружения

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ значительно укрепила национальную безопасность за счет современного вооружения.



«Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, включая и советский период, и новейшее время, мы никого не догоняем. А наоборот: другим ведущим государствам мира еще только предстоит создать оружие, которым уже обладает России», — заявил он в послании Федеральному собранию, которое транслировал телеканал «Россия 1».



Во время своего выступления Путин не делал презентаций вооружения, как это было во время посланий в предыдущие годы.