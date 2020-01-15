СБУ: Боевики в Луганске пытались завербовать чиновника из Минюста

Группировка «ЛНР» пыталась завербовать чиновника одного из региональных подразделений министерства юстиции в Луганской области. Как сообщает пресс-центр СБУ, контрразведка спецслужбы установила, что боевики задержали юриста во время его поездки в Луганск.



«Их заинтересовал не только факт работы мужчины в государственной структуре, но и то, что его отец занимает ответственную должность в одной из высших судебных инстанций Украины. С помощью психологического давления, шантажа и угрожая лишением свободы, боевики заставили чиновника подписать согласие на конфиденциальное сотрудничество», - говорится в сообщении.



Мужчина должен был собирать и передавать членам «МГБ ЛНР» информацию о своих коллегах, сотрудниках правоохранительных и государственных учреждений Луганщины, а также информировать о служебной деятельности отца. Инструкции от кураторов «агент» должен был получать по телефону.



Сразу после возвращения на подконтрольную украинской власти территорию чиновник попал в поле зрения контрразведчиков СБУ. Мужчина предоставил подробные показания об обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачах. В СБУ пришли к выводу, что чиновник не совершил никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины.