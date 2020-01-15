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Фермер, обвиняемый в гибели 10 бойцов ВСУ, после обмена в суд не явился

15 января 2020, 21:37

Фермер, обвиняемый в гибели 10 бойцов ВСУ, после обмена в суд не явился

Фермер Николай Бутрименко, которого обвиняют в гибели 10 украинских военных и который в результате обмена удерживаемыми лицами был отправлен неконтролируемой правительством территорию Донецкой области, сегодня не явился на заседание суда якобы из-за того, что находится на лечении. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на адвоката потерпевших Елену Яркину.

«Адвокат Бутрименко заявил, что его подзащитный находится на лечении в муниципальной больнице Шахтерска и подал ходатайство о переносе судебного заседания. В больницу Бутрименко, по словам адвоката, попал в субботу, 11 января», — сообщила Яркина.

Адвокат обратилась в суд с ходатайством проверить подлинность документа, а также сообщить Бутрименко о дате следующего заседания через официальный сайт суда.

«Почтой в Шахтерский район письмо доставить нельзя», — уточнила Яркина.
Следующее заседание назначено на 26 февраля 2020 года.

26 декабря 2019 года Ореховский районный суд принял решение об изменении меры пресечения обвиняемому Николаю Бутрименко с содержания под стражей на личное обязательство. Ходатайство было обосновано тем, что достигнута договоренность о включении Бутрименко в список на обмен.

Тогда судья Ореховского суда акцентировал внимание на том, что Бутрименко не утратил статус обвиняемого и на вынесение приговора обмен не повлияет.

В мае 2017 года Куйбышевский районный суд не признал фермера виновным в организации теракта, но этим же решением приговорил его к 8 годам лишения свободы по статье «финансирование терроризма». Прокуратура и родственники погибших и пострадавших бойцов с таким решением не согласны и требуют пожизненного лишения свободы для Бутрименко.

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