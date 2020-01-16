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Арахамия заступился за Гончарука после публикации записей его разговора

16 января 2020, 09:42

Арахамия заступился за Гончарука после публикации записей его разговора

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что опубликованные в сети аудиозаписи якобы разговора премьер-министра Алексея Гончарука с коллегами по Кабмину и руководством Нацбанка были сфабрикованы. Об этом он заявил в эфире телканала «Наш» перед тем, как зайти в Офис президента.

При этом Арахамия не отрицает, что на аудио голос Гончарука, но утверждает, что была «склейка» разговора. «Это просто нарезка каких-то фраз разных людей в разное время, чтобы сотворить сенсацию. <...> Как я понимаю, это была склейка стратегической сессии по финстабильности, которая продолжалась три часа», — добавил он. Глава фракции «Слуга народа» считает, что записи опубликовал один из участников этой стратегической сессии.

Комментируя слова, которые якобы звучат на аудио от имени Гончарука, о том, что у президента Владимира Зеленского «пустота в голове», Арахамия сказал, что премьер и глава государства должны выяснять свои отношения лично. «Я не думаю, что у него [Гончарука] такая позиция. Я много раз бsл на совещания, я вижу, как он уважает нашего президента, как они уважат друг друга. Если выдергивать из контекста, то потом могут быть "чудесные" нарезки», — сказал глава провластной фракции.

Арахамия подтвердил, что во время вчерашнего заседания фракции депутаты Андрей Дубинский и Максим Бужанский предложили провести «сигнальное» голосование относительно объявления недоверия Гончаруку, но эту инициативу поддержали только 10 человек, а «все голоса связаны с одной и той же группой».

Также Арахамия заявил, что вчера вечером Гончарук был в Офисе президента на встрече с Зеленским, но это никак не связано с опубликованными аудиозаписями.

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Алексей Гончарук Давид Арахамия
Организации
Слуга народа

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