Зеленский ввел призыв в армию с 18 лет

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы и сроки проведения очередных призывов, начиная с 18 лет. Документ опубликован на сайте главы государства.



Согласно указу, на срочную военную службу в апреле-июне и в октябре-декабре 2020 года будут призваны пригодные по состоянию здоровья мужчины — граждане Украины, которым ко дню отправки в военные части исполнилось 18 лет, а также украинцы старшего возраста, которым не исполнилось 27-лет, и у которых нет права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.



Определить численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу в 2020 году, поручено Кабинету министров. Также указ предусматривает увольнение военнослужащих-срочников в два этапа: в апреле-июне и в октябре-декабре 2020 года.

Во времена президентства Петра Порошенко были разногласия между законом «О воинской обязанности и военной службе» и президентскими указами о призыве. Согласно закону, призыву на срочную службу подлежат украинцы, которым «исполнилось 18 лет и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста». Согласно президентским указам Порошенко, призывали граждан с 20 лет.