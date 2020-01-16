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Макрон не считает агрессию РФ препятствием для более тесного сотрудничества

16 января 2020, 13:57

Макрон не считает агрессию РФ препятствием для более тесного сотрудничества

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов к более тесным отношениям с Россией, несмотря на длительные конфликты Москвы со своими соседями, завершения которых «можно ждать долго». Об этом сообщает «Европейская правда».

В ответ на вопрос, какое событие заставило Эммануэля Макрона изменить отношение к Владимиру Путину и выступить за пересмотр отношений с РФ, президент Франции ответил, что это было плодом долгих размышлений.

«Я не сказал бы, что это было особое событие среди других. Это было созревшее решение, историческая и стратегическая убежденность», — сказал президент Франции.

На вопрос, как президент Франции собирается строить с Россией, которая ведет военные действия против своих соседей, «архитектуру общей европейской безопасности», Макрон ответил: «Россия захватила Украину, и мы приняли меры. Мы на пути решения замороженных конфликтов. Но если ждать решения всех замороженных конфликтов, чтобы (начать) двигаться вперед, то можно ждать долго».

Макрон также подчеркнул, что после «нормандского саммита», который прошел в Париже 9 декабря, состоялся «исторический обмен» пленными между Россией и Украиной, и нужно продолжать столь же плодотворную работу по урегулированию конфликта.

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