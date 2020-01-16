В «ДНР» рассказали о 9 вариантах для разведения войск на Донбассе

На сегодняшнем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске обсуждаются девять возможных участков для дальнейшего разведения сил и средств на Донбассе. Об этом заявила представительница группировки «ДНР» на переговорах Наталья Никонорова, передает сепаратистский ресурс ДАН.



По ее словам, на данный момент в работе девять возможных локаций, по три варианта от Украины, «ДНР» и «ЛНР». Из них будут определены и согласованы три участка.

Разведение на трех новых участках, согласно договоренностям лидеров «нормандской четверки», должно состояться до конца марта.