Почти 70% миллениалов в Украине считают, что война на Донбассе закончится через 5 лет

69% представителей поколения украинцев, родившегося в период с середины 1980-х по 2000 год, считает, что война на Донбассе закончится в ближайшие 5 лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования Международного Комитета Красного Креста (МККК).



В Афганистане таких 55%, а в Сирии - 96%.



81% миллениалов из Украины считают, что пострадавшим от войны психологическая помощь нужна так же как вода или пища.



Также опрос показал, что люди, которые живут в странах, страдающих от войны, более склонны думать, что в будущем войн будет меньше или не будет совсем, по сравнению с респондентами в странах, где царит мир (46% против 30% соответственно).



47% респондентов придерживаются мнения, что Третья мировая война может произойти еще при их жизни.



Опросы МККС проводились с июня по октябрь 2019 года. В них приняли участие около 16 тыс. человек возрастом от 20 до 35 лет, проживающие в более чем 10 странах, в том числе в Афганистане, Колумбии, Франции, Израиле, России, Сирии, Швейцарии, Великобритании и США.