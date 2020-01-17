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Пристайко рассказал о предупреждении Нидерландов по расследованию катастрофы МН17

17 января 2020, 11:42

Пристайко рассказал о предупреждении Нидерландов по расследованию катастрофы МН17

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что министр иностранных дел Нидерландов сделал «некоторые политические предупреждения» в отношении расследования катастрофы рейса МН17.

«На встречу пяти министров был приглашен министр иностранных дел Нидерландов, который доложил нам о расследовании. Коллеги, которые потеряли своих граждан должны были знать о возможной опасности. Уже пять лет ведется расследование, за это время группа по расследованию получила очень богатый, в большинстве своем негативный опыт», — сказал Пристайко во время выступления в Верховной Раде.

«В частности, в отношении ценности политических заявлений, ценностей использования инструментов, таких как резолюции ООН, Организации гражданской авиации. И действительно некоторые политические предупреждения он сделал, которые мы с вами понимаем», — добавил он.

Малайзийский «Боинг777», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью. В результате происшествия погибли 298 человек, 196 из них - граждане Нидерландов. Прокуратура Нидерландов ведет расследование катастрофы. 28 сентября совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) обнародовала промежуточный отчет первого этапа расследования крушения малайзийского «Боинга». В нем говорится, что самолет был сбит «Буком», привезенным из России, а стрелявшие находились на неподконтрольной Украине территории.

Судебное разбирательство обстоятельств катастрофы будет проходить в Гааге.

Британская разведка утверждает, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого летом 2014 года был сбит рейс MH17 над Украиной, завезли в страну и впоследствии вывезли российские военные. 

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