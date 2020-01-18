В пятницу на Донбассе был ранен украинский военный

За прошедшую пятницу незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела ранен один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Обстрелы зафиксированы в районе Красногоровки, Широкино, Павлополя, Орехово, Луганского и Васильевки. Стрельба велась из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, миномета калибра 82 мм и другого стрелкового оружия.



В штабе ООС отметили, что в начале текущих суток российские боевики вели стрельбу из стрелкового оружия в сторону позиций украинских военных под поселком Пески.