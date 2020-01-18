Один миллиард гривен из госбюджета выделят на приемные отделения экстренной медицинской помощи

В 2020 году на экстренную медицинскую помощь выделят более одного миллиарда гривен из госбюджета. На эти деньги собираются обустроить приёмные отделения по всей Украине. В перспективных больницах, которые прописаны в плане децентрализации, закупят современное оборудование для оказания экстренной помощи. Об этом сообщила министр охраны здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.



По ее словам в приоритете - профилактика и сохранение жизни населения. Сейчас ведутся переговоры со Всемирным банком о софинансировании и предварительно международная организация согласилась помочь.



«Купили диспетчерские, купили машины, говорили про дороги, но в экстренной помощи главное — не только быстро приехать и забрать пациента, необходимо понимать, куда его везти. И понимать, что там, куда его привезут — будут необходимые врачи, будет оборудование, будут расходные материалы. А до этого момента цепочка заканчивалась до дверей больницы. И мы столкнулись с тем, что иногда скорая приезжает к пациенту за десять минут, а потом два часа его возит по городу, потому что одна больница сегодня дежурит по хирургии, а другая — по глазным травмам, третья — по инфекционке или по детским заболеваниям, а потом они чередуются. За этим уследить врачам скорой сложно. Для этого необходимо качественное обустройство приёмных отделений», - рассказала Зоряна Скалецкая.

Напомним, что в 2019 году один миллиард гривен из госбюджета потратили на модернизацию оперативно-диспетчерских служб во всех регионах Украины. А в Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях и в Киеве стартовал проект развития системы экстренной медицинской помощи.

Материал подготовлен в рамках общего проекта Украинского кризисного медиа-центра и Эстонского центра восточного партнерства.