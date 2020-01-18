С 1 апреля инсулин появится в перечне «доступные лекарства»

Весной инсулин для пациентов с сахарным диабетом появится в перечне «доступные лекарства» - правительственной программе реимбурсации (механизм полной или частичной оплаты за лекарства государством), которую с 1 апреля 2019 года администрирует Национальная служба здоровья Украины. Об этом заявила министр охраны здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.



Лекарства, которые участвуют в программе, делятся по трем видам заболеваний: сердечно-сосудистые, диабет второго типа, бронхиальная астма. Ранее пациенты с сахарным диабетом могли бесплатно или с минимальной доплатой согласно программе «доступные лекарства» приобрести гликлазид, метформин и глибенкламид.



«Я надеюсь на понимание пациентов или родителей пациентов, потому что возникнет необходимость регистрации в системе через семейного врача. Мы еще будем разъяснять, как это сделать, но сегодня идет работа над тем, чтобы включить инсулин через систему реимбурсации, чтобы не повторялись истории с акциями протеста инсулинозависимых. Первый квартал будет еще идти по медицинской субвенции, как всегда. Дальше — наступят изменения», - прокомментировала нововведение Зоряна Скалецкая.



На 2020 год в проекте госбюджета предусмотрено выделение на инсулин 1,2 миллиардов гривен, в то время как реальная необходимость пациентов - минимум 1,8 миллиардов гривен. Сейчас 6179 аптек по всей Украине участвуют в программе «доступные лекарства». Наибольшая их часть сосредоточена во Львовской области (408), Киеве (291), Винницкой (233). На Донбассе в программе участвует только Луганская область, это 121 аптека, Донецкая же пока не присоединилась.



На карте можно увидеть адреса медучреждений по всей Украине, где можно получить лекарства по программе.

Материал подготовлен в рамках общего проекта Украинского кризисного медиа-центра и Эстонского центра восточного партнерства.