Молодые педагоги получат одноразовую помощь — 21 тысячу гривен

Педагоги всех учебных заведений Украины, стаж работы которых не превышает десяти лет, в этом году получат одноразовую помощь в размере 21 тысячи гривен. Об этом заявила заместительница министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.



По ее словам, сейчас в министерстве разрабатывают новый подход к оплате труда педагогам и уже в бюджете на этот год заложена сумма в 1,5 миллиарда гривен, которую потратят на премию молодым учителям.



«Мы подготовили постановление об одноразовой выплате для молодых учителей в пределах десяти необлагаемых минимумов доходов граждан, а это примерно 21 тысяча гривен. Это касается сотрудников как среднеобразовательных учреждений, так и дошкольного образования. Мы сейчас думаем, будет ли это одноразовая выплата или разделена на 12 месяцев», - прокомментировала Любомира Мандзий.



В министерстве образования и науки Украины отметили, что зарплата педагогов в этом году индексирована на 10 процентов по сравнению с прошлым годом, новую зарплату учителям насчитают уже в январе.



Также в госбюджете заложено 2,2 миллиарда образовательной субвенции, которая до февраля решением Кабинета министров при утверждении бюджетного комитета будет перераспределена между бюджетами административно-территориальных единиц, т. е. между всеми областями Украины.

Материал подготовлен в рамках общего проекта Украинского кризисного медиа-центра и Эстонского центра восточного партнерства.