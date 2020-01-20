Мужчина подорвался на взрывчатке под Луганском

Мужчина 1964 года рождения пострадал в результате подрыва на взрывоопасном предмете в неподконтрольном украинским властям селе Паньковка в районе реки Северский Донец. Об этом сообщает «МЧС» при группировке «ЛНР».



Инцидент произошел 18 января. Мужчина был госпитализирован в больницу Луганска с минно-взрывными травмами и травматической ампутацией правой голени. Также у пострадавшего множественные осколочные ранения левой голени.

6 января мужчина пострадал в результате подрыва на взрывоопасном предмете в поселке Пионерское под Луганском.