Гончарук анонсировал замену некоторых министров

В Кабинете министров произойдут кадровые изменения, будет заменен министр развития громад и не только. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в интервью телеканалу «Украина 24».



«Новые назначения и кадровые изменения будут. Одно я уже подписал и передал в парламент — это министр развития громад. Человек на этой позиции будет заменен. Другие назначения тоже будут», — сказал он.



Гончарук также собирается ввести в состав Кабмина должность вице-премьера по развитию громад, который займется координацией громад по всей стране и проведения в них выборов осенью 2020 года.

16 января министр развития громад и территорий Украины Алена Бабак подала в отставку.



В ходе личной встречи 17 января президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку провести аудит министров и провести кадровые изменения в случае выявления «слабых мест».