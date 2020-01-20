В Украине создают новое госпредприятие «Укруголь»

Министерство энергетики и защиты окружающей среды намерено создать государственное предприятие «Укруголь». Соответствующий приказ был подписан от 14 января.



Департаменту угольно-промышленного комплекса было поручено создать ГП «Укруголь» с юридическим адресом — проспект Академика Палладина, 46/2 в Киеве.



Предприятие создается для улучшения действующей системы реализации угля, добытого на государственных шахтах.



«С целью устранения недостатков действующей системы реализации угля, добытого государственными угледобывающими предприятиями, относящимися к сфере управления Минэкоэнерго, проведения единой государственной политики в отношении добычи, переработки и реализации угля, оптимизации структуры рынка закупки (в том числе импортных), налаживания единой коммуникативной платформы для оперативного реагирования исполнительной и законодательной власти для решения насущных проблем угольной отрасли министерство создает «Укруголь», — говорится в ответе.



Основной целью создания компании как специализированного государственного предприятия является обеспечение надлежащего прозрачного функционирования рынка угля, защита украинского производителя от влияния неконтролируемого импорта и устойчивое обеспечение потребности отечественных потребителей в дефицитных марках угля.