Загороднюк: Разведение сил по всей линии соприкосновения приведет к замораживанию конфликта

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Украина выступает против разведения сил по всей линии соприкосновения на Донбассе, поскольку это противоречит сути Минских соглашений и приведет к замораживанию конфликта. Об этом он сообщил в интервью агентству «Интерфакс-Украина».



«Мы выступаем против разведения по всей линии, ведь такой путь является ошибочным, и таким, что противоречит самой сути минских соглашений. С кем разводиться, если они должны разоружаться? На самом деле есть много причин, но это основная. Это как разные треки, которые не совпадают», — сказал Загороднюк.



Министр отметил, что разведение по всей линии разграничения протяженностью 410 км может занять годы.



«А как можно годами проводить разведение? Оно бы перешло в замороженный конфликт. А нам категорически не подходит признание замороженного конфликта... Это и есть неправильный путь, потому что он фактически фиксирует соглашение с ситуацией... Тогда напряжение снимается, уже никто не говорит о возвращении территорий или говорит очень вяло, и точно снимается напряжение с всего международного сообщества, начинает лоббироваться снятие санкций, и все это будет продолжаться десятилетия», — считает Загороднюк.



По его словам, если Минские соглашения будут выполняться, то в сплошном разведении по всей линии нет смысла.



«Эту войну можно завершить — они должны просто выполнить минские соглашения и уйти», — уточнил министр.



Загороднюк сообщил, что украинская сторона предоставила предложения и определила новые участки разведения сил еще в прошлом году. Также он в который раз подчеркнул, что разведение может происходить в отдельных точках только как гуманитарная составляющая.



«Эти действия могут происходить в отдельных точках, как гуманитарная составляющая — это наша позиция и до, и в течение, и после нормандской встречи — чтобы люди могли пересекать линию разграничения, чтобы было хоть какое-то оживление экономики в этом регионе, потому что он очень депрессивный», — пояснил он.