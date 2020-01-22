Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Донецке «ДНР» задержала местного блогера после критических высказываний

22 января 2020, 09:44

В Донецке «ДНР» задержала местного блогера после критических высказываний

«МВД» при группировке «ДНР» задержала местного блогера и члена «общественной палаты ДНР» Александра Болотина. Об этом сообщает донецкий блогер «Сеня Анатолич Варм».

«Разговаривал с семьей Болотина Александра. Могу констатировать факт незаконного задержания Болотина органами МВД ДНР», — написал он в Facebook.

По его информации, Болотина задержали 21 января в 9:00 утра и продержали до 18:00 без составления протокола задержания. Позже блогера задержали снова.

«Болотина изолировали практически на 10 часов без всяких санкций и протоколов. Позвонить семье не дали возможности. Соответственно доступа к адвокату у него не было. Через 15 минут после звонка на 102 Болотина привезли домой и составили акты об изъятии оргтехники. Сейчас , спустя 13 часов после первого незаконного задержания, Болотина отвезли в следственный изолятор без составления необходимых документов. По крайней мере, семье не выдали никаких протоколов и санкций. Мотивировали тем, что не обязаны ничего составлять и давать», — раззсказал «Сеня Варм».

Он добавил, что доступ в СИЗО семье смогут дать лишь после двух суток с момента задержания.

В январе Болотин опубликовал несколько публикаций в соцсетях, посвященных отсутствию питания в школах Макеевки. В ситуации он обвинил «мэра» города Сергея Голощапова. После этого он призвал главу «ДНР» Дениса Пушилина уволить председателя «Общественной палаты» Александра Кофмана за давление. Также у него возник конфликт с представителями «министерства информации ДНР», которые утверждают, что проблем с питанием в макеевских школах нет. Накануне Болотин сообщал об угрозах в свой адрес со стороны работников «Мининформа ДНР».

В марте 2019 года Болотин заявил, что на него напали люди в камуфляже и забрали телефон.

ТЕГИ

Люди
Александр Болотин
Организации
ДНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:44
В Донецке «ДНР» задержала местного блогера после критических высказываний
08:17
«ДНР»: Ректор «академии» нанял киллера для убийства руководителей «министерства»
22:48
На Луганщине мужчина пострадал в результате взрыва
22:01
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
10:40
В Луганске застрелили боевика «ЛНР»
10:36
Красный Крест отправил 100 тонн гуманитарной помощи на Донбасс
09:49
В Донецке убили замкомандира полка «МВД ДНР»
08:03
Россия раздает паспорта детям-сиротам на Донбассе
22:51
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:28
В Донецке умер начальник военного лицея при «ДНР»
09:04
Мужчина подорвался на взрывчатке под Луганском
19:39
Призыв с 18-ти, новые участки для разведения и потери с фронта. Главное за неделю
16:21
Российский депутат Госдумы назвал «ДНР» и «ЛНР» «особыми субъектами» РФ
09:15
Боевики в Луганске открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ
15:15
СБУ: Россия через Южную Осетию финансирует «ЛНР» - по 30 миллиардов рублей в год
все новости
09:44
В Донецке «ДНР» задержала местного блогера после критических высказываний
09:05
Зеленский: Ощущение единства нации возникает не только благодаря совместным традициям, культуре и религии
08:17
«ДНР»: Ректор «академии» нанял киллера для убийства руководителей «министерства»
07:50
Штаб ООС насчитал три обстрела, без потерь
22:48
На Луганщине мужчина пострадал в результате взрыва
22:01
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
21:28
Загороднюк: Разведение сил по всей линии соприкосновения приведет к замораживанию конфликта
20:46
Украинский фильм о Донбассе получил награду на фестивале в Норвегии
19:37
Мишустин сформировал новое правительство РФ. Шойгу и Лавров остались
18:45
Более 700 заключенных ожидают перемещения на подконтрольный Украине Донбасс
17:55
На блокпосте в Станице Луганской умер 84-летний мужчина
17:29
На Луганщине трое женщин пытались пересечь линию соприкосновения на лодке
16:19
СМИ: Микитася не выпустили из Украины из-за отмены разрешения на вылет
16:06
Козак покинул правительство России. Он курировал украинские вопросы
15:45
Три украинские компании призвали установить пошлину на импорт топлива из России
все новости
ВИДЕО
Зеленский: Ощущение единства нации возникает не только благодаря совместным традициям, культуре и религии
22 января, 09:05
Украинский фильм о Донбассе получил награду на фестивале в Норвегии
21 января, 20:46
Транзит Путина. Что будет с «ДНР»? ►
19 января, 14:21

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция