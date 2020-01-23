Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский: Для решения конфликта с Россией нужен диалог с Путиным

23 января 2020, 08:30

Зеленский: Для решения конфликта с Россией нужен диалог с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что конфликт с Россией можно завершить с помощью диалога с российским президентом Владимиром Путиным.

«У нас появился диалог между мной и президентом Российской Федерации. А как по-другому? По-другому мы ничего не закончим и никого не вернем», — заявил Зеленский в интервью израильскому «9 каналу».

На вопрос, есть ли будущее у Минских соглашений и можно ли их воспринимать, как план действий, Зеленский ответил: «В Минских соглашениях есть настоящее. И в этом настоящем — Украина с теми проблемами, которые у нас возникли. С той войной на Донбассе, которую не мы начали и не мы принесли на нашу землю».

На уточняющий вопрос, к кому у Украины претензии из-за буксующего мирного процесса президент ответил: «Претензии к той стороне — к стороне боевиков, которых поддерживает Россия».

По словам Зеленского, он ощущает, что решение конфликта нужно не только Украине. «Я чувствую, что это большая беда, которая навсегда оставит шрам между Украиной и Россией».

Украинский лидер подчеркнул, что не видит решение конфликта без восстановления территориальной целостности — возращения отдельных районов Донбасса и аннексированного Крыма.

«Это прецедент серьезный для всего мира, что так можно. И это самое страшное. Если это закончится так в Украине, что мы не вернем наши территории, тоя уверен, что это непоследняя история», — резюмировал Зеленский.

23 января в Израиле начнется пятый Международный форум памяти Холокоста, посвященный 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц. В частности, мероприятие посетят Зеленский и Путин. Украинский президент рассчитывает провести встречу с президентом России, чтобы обсудить дальнейший обмен удерживаемыми лицами. 

ТЕГИ

Люди
Владимир Путин Владимир Зеленский
Прочее
Россия-Украина

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:08
Под Амвросиевкой горели продуктовые магазины
22:55
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
22:06
«ДНР» признала, что задержала блогера Болотина из-за его критических высказываний
09:44
В Донецке «ДНР» задержала местного блогера после критических высказываний
08:17
«ДНР»: Ректор «академии» нанял киллера для убийства руководителей «министерства»
22:48
На Луганщине мужчина пострадал в результате взрыва
22:01
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
10:40
В Луганске застрелили боевика «ЛНР»
10:36
Красный Крест отправил 100 тонн гуманитарной помощи на Донбасс
09:49
В Донецке убили замкомандира полка «МВД ДНР»
08:03
Россия раздает паспорта детям-сиротам на Донбассе
22:51
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:28
В Донецке умер начальник военного лицея при «ДНР»
09:04
Мужчина подорвался на взрывчатке под Луганском
19:39
Призыв с 18-ти, новые участки для разведения и потери с фронта. Главное за неделю
все новости
11:30
Население Украины составляет 37 миллионов человек — данные электронной переписи
11:01
Украина на 10 лет передаст «Укрзализныцю» немецкому оператору
11:00
Зеленский не пойдет на форум в Израиле, где выступит Путин
10:08
Под Амвросиевкой горели продуктовые магазины
09:45
Минветеранов и ВПЛ снова разделят на два ведомства
09:05
Арахамия сомневается в существовании силового плана возвращения Донбасса
08:30
Зеленский: Для решения конфликта с Россией нужен диалог с Путиным
07:36
На Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один ранен
22:55
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
22:06
«ДНР» признала, что задержала блогера Болотина из-за его критических высказываний
20:55
Европейская пенсия: будущее украинцев на примере Эстонии ►
20:36
Зеленский рассматривает возможность встречи с Путиным в Израиле
19:14
Nothing is imposible и украинское чудо. Главное из выступления Зеленского в Давосе
18:23
Военный погиб под обстрелами на Донбассе
16:38
Кива напал на посетителя столичного ресторана ►
все новости
ВИДЕО
Европейская пенсия: будущее украинцев на примере Эстонии ►
22 января, 20:55
Зеленский: Ощущение единства нации возникает не только благодаря совместным традициям, культуре и религии
22 января, 09:05
Украинский фильм о Донбассе получил награду на фестивале в Норвегии
21 января, 20:46

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция