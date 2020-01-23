Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский не пойдет на форум в Израиле, где выступит Путин

23 января 2020, 11:00

Зеленский не пойдет на форум в Израиле, где выступит Путин

Президент Владимир Зеленский передаст места украинской делегации на Всемирном форуме Холокоста в Иерусалиме выходцам из Украины, чтобы на мероприятии могли присутствовать люди, которые пережили эту трагедию.

«Прилетели в Израиль и узнали, что на Всемирный форум памяти Холокоста из-за огромного интереса к событию и ограниченному количеству мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию. Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства. Считаю, что это правильно», — написал Зеленский в Facebook.

По словам президента, это никак не отменяет почтение памяти жертв Холокоста делегацией Украины. Украинская сторона примет участие во всех предусмотренных мероприятиях и проведет  запланированные встречи с президентом, премьер-министром и спикером парламента Израиля.

Сегодня на форуме памяти Холокоста запланировано выступление президента России Владимира Путина. Таким образом, украинская официальная делегация не будет присутствовать на выступлении российского лидера.

Ранее Зеленского критиковали представители украинской оппозиции за то, что он поехал на форум, где выступит Путин.

При этом Зеленский говорил, что во время визита в Израиль рассчитывает встретиться с президентом России, чтобы обсудить дальнейший обмен удерживаемыми лицами. Такая встреча с Путиным может состояться «на полях» форума.

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:08
Под Амвросиевкой горели продуктовые магазины
22:55
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
22:06
«ДНР» признала, что задержала блогера Болотина из-за его критических высказываний
09:44
В Донецке «ДНР» задержала местного блогера после критических высказываний
08:17
«ДНР»: Ректор «академии» нанял киллера для убийства руководителей «министерства»
22:48
На Луганщине мужчина пострадал в результате взрыва
22:01
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
10:40
В Луганске застрелили боевика «ЛНР»
10:36
Красный Крест отправил 100 тонн гуманитарной помощи на Донбасс
09:49
В Донецке убили замкомандира полка «МВД ДНР»
08:03
Россия раздает паспорта детям-сиротам на Донбассе
22:51
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:28
В Донецке умер начальник военного лицея при «ДНР»
09:04
Мужчина подорвался на взрывчатке под Луганском
19:39
Призыв с 18-ти, новые участки для разведения и потери с фронта. Главное за неделю
все новости
11:30
Население Украины составляет 37 миллионов человек — данные электронной переписи
11:01
Украина на 10 лет передаст «Укрзализныцю» немецкому оператору
11:00
Зеленский не пойдет на форум в Израиле, где выступит Путин
10:08
Под Амвросиевкой горели продуктовые магазины
09:45
Минветеранов и ВПЛ снова разделят на два ведомства
09:05
Арахамия сомневается в существовании силового плана возвращения Донбасса
08:30
Зеленский: Для решения конфликта с Россией нужен диалог с Путиным
07:36
На Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один ранен
22:55
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
22:06
«ДНР» признала, что задержала блогера Болотина из-за его критических высказываний
20:55
Европейская пенсия: будущее украинцев на примере Эстонии ►
20:36
Зеленский рассматривает возможность встречи с Путиным в Израиле
19:14
Nothing is imposible и украинское чудо. Главное из выступления Зеленского в Давосе
18:23
Военный погиб под обстрелами на Донбассе
16:38
Кива напал на посетителя столичного ресторана ►
все новости
ВИДЕО
Европейская пенсия: будущее украинцев на примере Эстонии ►
22 января, 20:55
Зеленский: Ощущение единства нации возникает не только благодаря совместным традициям, культуре и религии
22 января, 09:05
Украинский фильм о Донбассе получил награду на фестивале в Норвегии
21 января, 20:46

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция