Одна из руководительниц канала для Донбасса и Крыма покинула проект

Елена Трибушная, которая должна была возглавить отдел информационного вещания нового государственного канала для оккупированных территорий, покинула проект. Об этом она написала у себя в Facebook.



По словам Трибушной, она по-разному видит реализацию идеи вещания для неподконтрольной части Донбасса и аннексированного Крыма с «остальными новыми руководителями проекта».



«Я по-прежнему считаю, что на Донбасс нужно транслировать нормальное украинское ТВ. Точнее, проукраинское. Антиукраинского там хватает, благодаря и российским пропагандистам, и украинским теле- и YouTube-каналам, преследующим единственную цель — дорваться до власти», — подчеркнула она.



По информации «РБК-Украина», в последнее время телеканал неоднократно посещал режиссер сериала «Слуга народа» Алексей Кирющенко. В пресс-службе Минкультуры, которое отвечает за новый канал, изданию ответили, что не владеют информацией о причастности студии «Квартал 95» или Кирющенко к запуску нового вещателя.

О приходе Елены Трибушной на новый канал Минкульт сообщил 3 января.



Руководитель гостелеканала будет выбран путем конкурсного отбора в январе. До того момента исполнять его обязанности будет заместительница директора Юлия Островская, которая ранее работала директором производства студии «Квартал 95».



Телеканал для неподконтрольных территорий должен начать вещание 15 февраля.