Кабмин предложил наказывать компенсациями за задержку пенсий и зарплат

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, которым предлагает обязать выплачивать компенсации в случае задержки зарплат, социальных и других выплат. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании правительства, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.



«Правительство инициирует осуществление компенсаций людям в случае задержек с выплатами. Законопроект будет представлен в парламенте», — отметил премьер.



Гончарук уточнил, что выплату компенсации хотят инициировать в случае задержки: пенсии или пожизненного содержания; социальных выплат; стипендий; зарплат; индексаций денежных доходов граждан.



О том, кто именно должен осуществлять компенсации премьер не рассказал.



Решение вступит в силу после того, как за него проголосует Верховная Рада, а соответствующий закон подпишет президент.

В конце 2019 года ряд государственных предприятий сообщали о нехватке средств на выплату зарплат. В частности, о задержках сообщали работники государственных шахт. Для того, чтобы погасить задолженность по зарплате, правительству неоднократно приходилось выделять дополнительные средства угольным предприятиям.



В начале 2020 года ситуация с долгами по зарплате повторилась, из-за чего 21 января лидеры шахтерских профсоюзов шахтеров Львовской области объявили голодовку.