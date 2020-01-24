Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Военный получил ранения на Донбассе

24 января 2020, 18:20

Военный получил ранения на Донбассе

Один военнослужащий получил ранения в результате обстрелов на Донбассе с начала суток. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Боевики 9 раз обстреляли украинские позиции из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы вблизи Талаковки, Песок, Опытного, Павлополя, Орехово, Новолуганского и Луганского.

В Павлополе также присутствовала снайперская активность.

ТЕГИ

Прочее
ситуация на фронте

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:57
В Донецке слышны звуки боя
12:51
«ДНР» примерно на 30 процентов повысит тарифы на электричество с 1 февраля
11:50
«ДНР» утверждает, что признает украинские паспорта
11:04
Миссия ОБСЕ не смогла получить доступ к камере на участке разведения в Петровском
23:00
Главные события 23 января в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
21:12
Прополз 150 метров, чтобы позвать помощь. На Луганщине мужчина подорвался на взрывном устройстве
14:11
«ДНР» приговорила дончанина к пяти годам тюрьмы за «шпионаж»
10:08
Под Амвросиевкой горели продуктовые магазины
22:55
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
22:06
«ДНР» признала, что задержала блогера Болотина из-за его критических высказываний
09:44
В Донецке «ДНР» задержала местного блогера после критических высказываний
08:17
«ДНР»: Ректор «академии» нанял киллера для убийства руководителей «министерства»
22:48
На Луганщине мужчина пострадал в результате взрыва
22:01
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
10:40
В Луганске застрелили боевика «ЛНР»
все новости
19:40
МВД РФ: Почти 300 тысяч украинцев получили российское гражданство в 2019 году
19:17
Дело Шеремета: Дугарь изменили меру пресечения на ночной домашний арест
18:20
Военный получил ранения на Донбассе
17:57
В Донецке слышны звуки боя
17:31
В пятую годовщину ракетного обстрела Мариуполя США призвали РФ вывести войска из Донбасса
17:06
Кабмин предложил наказывать компенсациями за задержку пенсий и зарплат
17:00
В Донецкой области на железнодорожной станции обнаружили взрывчатку
16:33
Как проходит внедрение новой украинской школы на Донбассе ►
15:44
Два города Луганщины могут остаться без отопления из-за долгов за газ
15:37
«Черная касса» Партии регионов: САП закрыла уголовное производство против экс-главы ЦИК
14:19
ФСБ арестовала жителя Крыма по обвинению в оборудовании схронов со взрывчаткой
13:57
ДТЭК предупредила об отключении электроэнергии для двух госшахт на Донбассе
12:51
«ДНР» примерно на 30 процентов повысит тарифы на электричество с 1 февраля
12:38
Песков: Встреча Путина с Зеленским пока не планируется
11:50
«ДНР» утверждает, что признает украинские паспорта
все новости
ВИДЕО
Как проходит внедрение новой украинской школы на Донбассе ►
24 января, 16:33
В Мариуполе закрывают школу для слабовидящих детей
23 января, 11:48
Европейская пенсия: будущее украинцев на примере Эстонии ►
22 января, 20:55

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция