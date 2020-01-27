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Песков: Указа об увольнении Суркова пока нет

27 января 2020, 12:40

Песков: Указа об увольнении Суркова пока нет

Указа об увольнении Владислава Суркова с должности помощника президента РФ пока нет, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Об этом передает «Интерфакс».

«Могу пока сказать только то, что указа об освобождении Суркова от его обязанностей до сих пор не было, поэтому де-факто он продолжает оставаться помощником президента Российской Федерации», — сказал он журналистам.

В то же время Песков не смог ответить на вопрос о том, продолжает ли Сурков ходить на работу: «Я функции контроля за посещаемостью рабочего места не осуществляю».

В субботу приближенный к помощнику президента РФ политолог Алексей Чеснаков сообщил в Telegram, что Сурков принял окончательное решение об уходе из Кремля.

«Мне это известно от самого Суркова», — написал он.

В тот же день Чеснаков сказал «Интерфаксу», что Сурков оставил госслужбу «в связи со сменой курса на украинском направлении».

По словам же Пескова, политика России на украинском направлении не менялась.

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Владислав Сурков

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