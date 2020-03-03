Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Коронавирус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В суд подали иск о запрете спикеру Рады рассматривать вопрос об отставке Кабмина

03 марта 2020, 20:38

В суд подали иск о запрете спикеру Рады рассматривать вопрос об отставке Кабмина

В Окружной административный суд Киева поступило заявление об обеспечении иска с требованием запретить спикеру Верховной Рады включать в повестку дня вопрос об отставке членов Кабмина. Заявителем указан Алексей Гончарук, ответчиком - председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, третьим лицом – президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщается на сайте суда.

«Истец просит суд запретить председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову до вынесения решения по существу включать дополнительно в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 4 марта 2020 года вопрос об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука и/или увольнения кого-либо из членов правительства», — говорится в сообщении.

В заявлении говорится о запрете вынесения на голосование повестку дня, в которой содержится вопрос об отставке премьер-министра и кого-либо из министров, запретить вынесение на голосование непосредственно вопроса об отставке премьер-министра и других членов правительства, и объявлять результаты голосования по этому вопросу.

«Сейчас решается вопрос наличия правовых оснований для принятия мер обеспечения иска», — отмечают в суде.

Пресс-служба Кабинета министров Украины опровергла сообщение о том, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в Окружной административный суд Киева заявление против председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Верховная Рада соберется на внеочередное пленарное заседание 4 марта в 16.00 по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Согласно обнародованной повестке дня, на заседании будет оценена деятельность правоохранительных органов, а также рассмотрены кадровые перестановки в Кабинете министров Украины.

Еще по теме

Люди
Алексей Гончарук

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:15
В «ДНР» тоже решили обсудить поправки в Конституцию России
12:25
Школа под Донецком попала под обстрел
10:17
В Макеевке зафиксировали очередной подземный толчок
08:41
В Донецке у мужчины в руке взорвался предмет, который он подобрал на улице
22:07
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
18:16
В ОП рассказали, когда телеканал «Дом» появится «в спутнике и кабеле»
18:03
В «ЛНР» заявили о подрыве двух человек на мине
17:16
«ДНР» заявила о задержании мариупольца по обвинению в работе на СБУ
15:00
В «ДНР» уже не вспоминают о «многомиллиардных контрактах» после инвестфорума
09:24
«ДНР» приговорила женщину, которая привезла лекарство, к 11 годам тюрьмы за «контрабанду наркотиков»
22:14
Переговоры в Минске, коронавирус и подготовка к обмену. Главное за неделю
13:39
Два жилых дома были повреждены из-за обстрела Золотого-5
11:25
Боевики установили мину на дороге, которой регулярно пользуются патрули ОБСЕ
10:47
В «ДНР» рассказали, когда подорожают алкоголь и сигареты
21:57
Как выполнить Минские соглашения? Рецепт Зеленского ►
все новости
20:38
В суд подали иск о запрете спикеру Рады рассматривать вопрос об отставке Кабмина
20:15
Освобожденным украинцам начали выплачивать по сто тысяч гривен помощи
19:56
СМИ узнали о предложении Зеленского «слугам» поменять Гончарука на Шмыгаля
19:19
В ходе обстрелов на Донбассе погиб украинский военный
18:36
Нидерланды в 2014 году планировали направить своих военных на место катастрофы MH17
17:24
СБУ закрыла дело о якобы покушении на Шокина из тепловизора
16:49
СМИ: Конституционный суд не принял решения по закону о люстрации
16:29
В Греции освободили экс-командира «Айдара», который был задержан по запросу РФ
16:07
СМИ: Рада завтра уволит министра финансов Маркарову
15:37
Лавров пожаловался главам МИД Германии и Франции на Киев
15:17
В Краматорске чиновница предстанет перед судом за махинации с пенсиями для ВПЛ
15:03
Экс-глава «ДНР» стал полноправным главой администрации столицы Калмыкии
14:06
СМИ: Зеленский, вероятно, предложит Раде назначить Шмыгаля премьером вместо Гончарука
13:31
Правительство выставит на продажу «Артемсоль»
13:15
В «ДНР» тоже решили обсудить поправки в Конституцию России
все новости
ВИДЕО
Как выполнить Минские соглашения? Рецепт Зеленского ►
29 февраля, 21:57
Что смотрит прифронтовой Донбасс после кодирования украинского спутника ►
26 февраля, 17:49
Жизнь в поселке, куда прилетают снаряды. «Поколение Донбасс» ►
26 февраля, 17:14

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция