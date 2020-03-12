В ТКГ появится консультативный совет по политическим вопросам. Что говорят Киев, Москва и «Л-ДНР»

В рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе появится консультативный совет по политическим вопросам. Об этом сообщил Офис президента Владимира Зеленского.



11 марта состоялось заседание ТКГ, в котором приняли участие глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак.



По итогам заседания принято решение после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии сформировать «консультативный совет в составе политической подгруппы контактной группы» с целью выполнения договоренностей, достигнутых во время саммита в «нормандском формате» 9 декабря 2019 года в Париже.



Спецпредставитель председателя ОБСЕ Хайди Грау на брифинге сообщила, что в политической подгруппе ТКГ обсуждался вопрос, связанный с особым статусом ОРДЛО, как того требует пункт 11 комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Она добавила, что было принято решение создать консультативный совет при этой рабочей группе и согласован проект его полномочий и порядка работы. «Задача совета — выработка рекомендаций по политическим вопросам в рамках компетенции подгруппы», — резюмировала посол Грау.



Дмитрий Козак рассказал журналистам, что новый механизм урегулирования на Донбассе предполагает создание «переговорной площадки с участием стран нормандского формата и сторон конфликта». «Пока больше говорить не надо. Надо бережно относиться к этим договоренностям для того, чтобы они не сорвались. Мы надеемся, что они состоятся», — добавил он.



В свою очередь представители группировок «ДНР» и «ЛНР» расценили эту договоренность как согласие Киева начать прямой диалог с ними. «Важно, что это будет площадка для прямого диалога, общения двух сторон конфликта — Донбасса и Украины», сказала глава «МИД ДНР» Наталья Никонорова. Глава «МИД ЛНР» Владислав Дейнего сказал,что на встрече «стороны согласились с тем, что на встрече «стороны согласились с тем, что нужен дополнительный орган, который сможет отрабатывать аспекты политического урегулирования» конфликта на Донбассе. Никонорова также сообщила, что все детали о консультативном совете будут оформлены в соответствующем решении ТКГ на следующем заседании. «Если мы посчитаем на следующем заседании, что это решение можно опубликовать, то оно будет опубликовано полностью», — резюмировала она.