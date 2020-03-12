Тест-системы для проверки на коронавирус Донецкая область не получит, поскольку не имеет необходимого оборудования. Об этом рассказала представительница Донецкого областного лабораторного центра МОЗ Украины Тамара Беломеря.



По ее словам, областной лабораторный центр обращался с просьбой обеспечить регион таким оборудованием, но ответа не получил.



Начальник отдела стратегического развития здравоохранения профильного областного департамента Александр Педенко заявил, что учреждения здравоохранения области к коронавируса готовы.



Принимать больных с подозрением на COVID-19 в следующих медучреждениях: инфекционные больницы Константиновки и Мирнограда, Мариупольская городская больница скорой медицинской помощи и Мариупольская городская больница № 4.



В целом, в области было зафиксировано 3 подозрения на коронавирус, но все они были опровергнуты в Центре общественного Минздрава. На сегодня новых подозрений нет.

Правительство с 12 марта по 3 апреля ввело карантин на территории Украины с целью недопущения распространения коронавируса. Эти меры предусматривают закрытие учебных заведений на трехнедельный карантин. Правительство также предлагает запретить массовые собрания численностью более 200 человек.



На данный момент в Украине зафиксирован только один случай заражения коронавирусом COVID-19 — у жителя Черновцов. 29 февраля он вернулся из поездки в Италию.