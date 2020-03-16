В Раде хотят усилить карантин в Украине из-за коронавируса

В Верховной Раде предложили во вторник, 17 марта, усилить карантин в Украине из-за коронавируса. Инициативу во время согласительного совета глав фракций и комитетов озвучил депутат от «Слуги народа» Михаил Радуцкий, который возглавляет комитет здравоохранения.



Для этого парламенту нужно будет провести внеочередное заседание, на котором будит принято соответствующее постановление.



«Мы сегодня вместе с представителями всех фракций и групп решили инициировать на этом же заседании во вторник постановление ВР о еще большем увеличении карантинных мероприятий», — сказал он.



Радуцкий отметил, что постановление предполагает приостановку работы заведений общественного питания, спортивных клубов, салонов красоты и так далее.



Также ведутся дискуссии о сокращении времени работы общественного транспорта. «Еще сейчас будем говорить, но мы считаем, что общественный транспорт нужно останавливать и делать его по часам», — отметил Радуцкий.



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