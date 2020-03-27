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ДонОГА: Лечение одного случая коронавируса обойдется в среднем в 30 тысяч гривен

27 марта 2020, 14:44

ДонОГА: Лечение одного случая коронавируса обойдется в среднем в 30 тысяч гривен

Содержание одного больного коронавирусной инфекцией обойдется областному бюджету примерно в 27000 — 31000 гривен. Об этом заявил замначальника управления стратегического развития здравоохранения Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

«Одни сутки пребывания больного со средне-тяжелым течением Covid-19 обходится бюджету в 1300 — 1500 гривен. Согласно рекомендациям ВООЗ, которые есть по лечению коронавируса, пребывание такого больного на койке составляет примерно 21 день», — сказал он в ходе брифинга в ДонОГА 27 марта.

Педенко отметил, что официальной установки в лечении коронавирусной инфекции нет. Медики в Донецкой области используют подходы в лечении, используемые в Италии и Испании, уточнил он.

Как заверил Педенко, больницы на сегодня в полном объеме обеспечены противовирусными и антибактериальными препаратами.

Утром Минздрав сообщил о 218 случаях коронавируса в Украине. Из них пять человек умерли, четверо выздоровели. В Донецкой области зафиксировано 2 случая коронавируса.

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