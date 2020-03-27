С 8:00 28 марта вводятся ограничения на въезд в зону проведения операции Объединенных сил со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.



«Разрешение на выезд и въезд в район проведения ООС будет предоставляться гражданам и транспортным средствам, которые осуществляют логистическое обеспечение жизнедеятельности региона», — говорится в сообщении.



В штабе отметили, что новые ограничения вводятся в связи с распространением коронавируса. Речь идет об ограничениях на въезд в зону проведения ООС.



Дополнено: Въезд в район проведения операции журналистов, волонтеров и граждан, которым необходимо будет попасть туда по насущным проблемам, будет осуществляться исключительно по согласованию командования ООС.