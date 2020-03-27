СМИ узнали, кого Зеленский предложит на главу Минэнерго

Президент Владимир Зеленский может предложить на должность главы Министерства энергетики и защиты окружающей среды экс-гендиректора директората энергетических рынков министерства Ольгу Буславец. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на осведомленных в этом вопросе источников.



Именно Буславец они считают наиболее вероятной кандидатом.



Кроме нее среди претендентов называют также фамилии в.и.о. министра Виталия Шубина, экс-главы НАК «Нафтогаз Украины» Олега Дубины и бывшего министра энергетики и менеджера ДТЭК Ивана Плачкова.



Сейчас министерством руководит первый заместитель министра Виталий Шубин, он занимает пост временно исполняющего обязанности.