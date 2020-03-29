В Горловке за госпитализированными с подозрением на Covid-19 следит «полиция ДНР»

В подконтрольной боевикам Горловке Донецкой области под зданием инфекционного отделения, где госпитализированы люди с подозрением на коронавирус, дежурят сотрудники «полиции» группировки «ДНР». На сегодня, как утверждают в «ДНР», в инфекционном отделении городской больницы № 3 находятся 22 пациента.



«Полицейских» будут привлекать в случае, если пациенты будут отказываться от лечения, завила главврач больницы Мария Анастасий.



«Для того, чтобы [оказывать] помощь медицинским работникам. На случай, если больные не совсем будут выполнять или будут отказываться от выполнения как пациентов обязанностей и функций, то можем привлечь», — сказала она в комментарии сепаратистскому телеканалу «Оплот ТВ».



По ее словам, все госпитализированные находятся в удовлетворительном состоянии и не проявляют симптомы коронавирусной болезни.



В «ДНР» утверждают, что на подконтрольной ей территории не зафиксировано случаев коронавируса.

По состоянию на 29 марта в Украине коронавирус подтвердили у 418 человек.