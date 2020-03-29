В ВСУ не зафиксированы случаи коронавируса

В Вооруженных силах Украины не выявлено случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 29 марта на самоизоляции находится 172 человека. Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ.



«На 7:00 29 марта в Вооруженных силах Украины случаев заболевания острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом типа COVID-19 не зарегистрировано. На изоляции (в том числе самоизоляция) — 172 человека», — говорится в сообщении.



У 58-ми человек через 4 дня заканчивается срок самоизоляции.

По состоянию на 29 марта в Украине коронавирус подтвердили у 418 человек.



26 марта в Донецкой области начали проводить экспресс-тесты на коронавирус среди военнослужащих, задействованных в операции Объединенных сил. Первыми сдали анализы военнослужащие под Мариуполем. В Минобороны уверяют, что к концу недели тесты пройдут военнослужащие всех бригад.

