На Донетчине и Луганщине установили палатки для сортировки возможных больных

В Донецкой и Луганской областях установили палатки для сортировки возможных больных на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.



В Луганской области временные пункты приема и сортировки больных обустроены на территории больниц в городах Рубежное, Северодонецк, Старобельск, Лисичанск, Беловодск.



На Донетчине развернуто 12 временных пунктов приема на территориях местных учреждений здравоохранения в Мариуполе, Бахмуте, Мирнограде, Волновахе, Краматорске, Константиновке и Торецке.



В Украине подтверждено 475 случаев коронавируса. Умерли 10 человек, выздоровели шесть. В Донецкой области уже шестеро заболевших коронавирусом, в Луганской - двое.