В Украине подтвердили 480 случаев коронавируса, умерли 11 человек

В Украине лабораторно подтверждено 480 случаев коронавируса COVID-19, сообщает министерство здравоохранения.



Из них 11 случаев были летальными, выздоровели 6 пациентов. За сутки было зафиксировано 62 новых случая.



Статистика по регионам:



Винницкая область — 23 случая;

Волынская область — 2 случая;

Днепропетровская область — 8 случаев;

Донецкая область — 6 случаев;

Житомирская область — 5 случаев;

Закарпатская область — 1 случай;

Запорожская область — 11 случаев;

Ивано-Франковская область — 41 случай;

Кировоградская область — 4 случая;

Киев — 102 случая;

Киевская область — 49 случаев;

Львовская область — 6 случаев;

Луганская область — 2 случая;

Одесская область — 8 случаев;

Полтавская область — 1 случай;

Ровенская область — 11 случаев;

Сумская область — 9 случаев;

Тернопольская область — 60 случаев;

Харьковская область — 1 случай;

Херсонская область — 1 случай;

Хмельницкая область — 2 случая;

Черновицкая область — 75 случаев;

Черкасская область — 50 случаев;

Черниговская область — 2 случая.



При этом в Минздраве отметили, что у них нет данных о ситуации с коронавирусом на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей и в аннексированном Крыму.