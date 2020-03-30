В Украине подтвердили 480 случаев коронавируса, умерли 11 человек

В Украине лабораторно подтверждено 480 случаев коронавируса COVID-19, сообщает министерство здравоохранения.
Из них 11 случаев были летальными, выздоровели 6 пациентов. За сутки было зафиксировано 62 новых случая.
Статистика по регионам:
Винницкая область — 23 случая;
Волынская область — 2 случая;
Днепропетровская область — 8 случаев;
Донецкая область — 6 случаев;
Житомирская область — 5 случаев;
Закарпатская область — 1 случай;
Запорожская область — 11 случаев;
Ивано-Франковская область — 41 случай;
Кировоградская область — 4 случая;
Киев — 102 случая;
Киевская область — 49 случаев;
Львовская область — 6 случаев;
Луганская область — 2 случая;
Одесская область — 8 случаев;
Полтавская область — 1 случай;
Ровенская область — 11 случаев;
Сумская область — 9 случаев;
Тернопольская область — 60 случаев;
Харьковская область — 1 случай;
Херсонская область — 1 случай;
Хмельницкая область — 2 случая;
Черновицкая область — 75 случаев;
Черкасская область — 50 случаев;
Черниговская область — 2 случая.
При этом в Минздраве отметили, что у них нет данных о ситуации с коронавирусом на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей и в аннексированном Крыму.