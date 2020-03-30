Рада провалила голосования за глав двух министерств. Третью кандидатуру отозвали

Верховная Рада во время внеочередного заседания провалила голосование по кадровым вопросам, отказавшись назначить Сергея Марченко министром финансов, а Максима Степанова министром здравоохранения.



За Марченко было отдано 223 голоса из 226 необходимых, за Степанова — 217.



Кроме того, президент Владимир Зеленский во время заседания отозвал кандидатуру Ольги Буславец на пост главы министерства энергетики и защиты окружающей среды. Соответсвующее письмо от имени президента зачитал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.



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