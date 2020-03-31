Украинский военный тяжело травмировался, подорвавшись на мине в Луганской области

Украинский военнослужащий получил травму в результате подрыва на противопехотной мине в районе населенного пункта Екатериновка в Луганской области во время выполнения боевых задач. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Отмечается, что военному предоставили медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Его состояние здоровья оценивается как тяжелое.



Согласно информации, по предварительным данным, «мина была российского производства и относится к боеприпасам, которые запрещены Женевскими конвенциями».



«Применение таких боеприпасов в очередной раз подтверждает, что российские оккупанты откровенно пренебрегают требованиями международного гуманитарного права при ведении боевых действий», — подчеркнули в пресс-центре ООС.