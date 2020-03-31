В «ДНР» допустили, что кто-то мог завезти коронавирус

Коронавирус уже кто-то мог завезти на подконтрольную группировке «ДНР» территорию, но это пока не выявлено. Такое мнение высказала «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко во время брифинга в Донецке.



«Я допускаю, что кто-то потенциально мог завезти к нам в республику инфекцию коронавируса, поэтому каждый, кто находится на самоизоляции, обязан отнестись к этому серьезно», — подчеркнула она.



Долгошапко рекомендовала находящимся на двухнедельной самоизоляции, в случае появления «любых симптомов» вирусной инфекции, обращаться в службу скорой помощи или к участковому врачу, не покидая свой дом.



Также она анонсировала поставку в ближайшее время Международным комитетом Красного креста партии средств личной защиты.

Ранее в «ДНР» заявили, что под медицинским наблюдением у них находятся 7984 человек, 118 из них госпитализированы, остальные на самоизоляции.



30 марта первый случай коронавируса на подконтрольной ей территории подтвердила группировка «ЛНР».



В Украине было выявлено 549 случаев коронавируса, в соседней России — 1836.



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